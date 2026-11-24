Бывшего супруга блогера Лерчек ( Валерии Чекалиной ) Артема Чекалина этапировали в исправительную колонию для отбывания назначенного судом срока, об этом сообщает издание со ссылкой на РИА Новости .

Ранее в апреле 2026 года Гагаринский районный суд Москвы приговорил Чекалина к 7 годам лишения свободы и штрафу на сумму более ₽ 194 миллионов. Защита предпринимала попытку обжаловать вынесенное решение, однако Московский городской суд не нашел оснований для его пересмотра и оставил приговор в силе, после чего осужденного направили в колонию.

Обстоятельства дела о выводе средств в ОАЭ

Уголовное преследование в отношении Артема Чекалина было связано с валютными операциями по выводу за рубеж свыше ₽ 250 миллионов. По материалам дела, средства, вырученные от продажи фитнес-марафонов, переводились за границу на счета компании-нерезидента E-FITNESS FZCO, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах.