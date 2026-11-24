Люберецкий городской суд вынес обвинительный приговор отношении жителя города Лыткарино, которого признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 1 октября 2026 года мужчина, который ранее уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль в нетрезвом виде. Он передвигался по городу Лыткарино, когда его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Виновному назначили наказание в виде обязательных работ на срок 380 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года. Суд также конфисковал в доход государства принадлежащее осужденному транспортное средство — автомобиль Ford Focus.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.