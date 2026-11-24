37-летний российский рэпер и продюсер T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов), рассказал о последствиях травмы, полученной во время участия в спортивно-развлекательном шоу «Титаны» на телеканале ТНТ.

В комментарии телеграм-каналу «Звездач» сообщил, что повредил ключицу и нерв. На восстановление у него ушло около двух месяцев.

Музыкант подчеркнул, что операцию ему не делали операции: все средства ушли на консервативные процедуры, включая массажи и иглотерапию.

«В среднем ₽150 — ₽200 тысяч — это массажи, иголочки, не какая-то операция, просто постоянные процедуры», — сказал Тарасов.

Шоу «Титаны» — это масштабный проект, в котором атлеты, олимпийские чемпионы, профессиональные спортсмены, каскадеры и популярные медийные личности соревнуются за звание сильнейшего и денежный приз в ₽10 млн. T-Killah стал одним из участников четвертого сезона проекта.

Ранее стало известно о госпитализации шоумена Никиты Джигурды.