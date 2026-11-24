Новый внедорожник Mitsubishi Pajero пятого поколения появился в предложениях российских компаний, специализирующихся на поставках автомобилей из стран Азии, об этом сообщает издание. Несмотря на то что с момента премьеры модели прошло около двух месяцев, импортеры уже принимают заявки от покупателей — ориентировочная стоимость автомобиля составляет 8,42 млн рублей .

Речь идет не об официальных дилерских продажах: внедорожник собирают в Таиланде, а российским клиентам предлагают праворульную версию. Для жителей Дальнего Востока такая конфигурация привычна, однако в других регионах России правый руль может вызывать сложности при обгонах на двухполосных трассах и на парковках, рассчитанных на леворульные машины.

Предварительная цена и риски при заказе

Один из поставщиков во Владивостоке готов привезти новый Pajero примерно за ₽ 8,42 млн в топовой комплектации Top Grade. При этом указанная стоимость не является окончательной и может измениться из-за колебаний валютных курсов, затрат на логистику, таможенного оформления и обязательных сборов.

Перед оформлением заказа покупателям рекомендуют заранее проверять:

перечень документов, которые будут оформлены при ввозе автомобиля;

объем обязательств, которые берет на себя продавец;

наличие или отсутствие гарантии на машину.

Оснащение комплектации Top Grade и семиместный салон

В пятом поколении Mitsubishi сохранила акцент на внедорожных качествах, дополнив модель современными цифровыми системами и комфортом для семейных поездок. Топовое исполнение Top Grade включает:

черно-коричневую кожаную отделку салона;

два дисплея диагональю 14,3 дюйма каждый (цифровую приборную панель и мультимедийный комплекс);

аудиосистему Yamaha Ultimate с 12 динамиками ;

передние сиденья с электрорегулировками, памятью настроек, подогревом и вентиляцией.

Салон внедорожника рассчитан на семь мест. Пассажиры второго ряда могут самостоятельно менять положение дивана и пользоваться отдельной зоной климат-контроля, подогревом сидений, солнцезащитными шторками и дополнительными разъемами питания, что делает автомобиль ориентированным на дальние путешествия.