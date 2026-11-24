С начала 2026 года мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершил 141 выезд, специалисты осмотрели более 7,7 тыс. детей — 289 из них направили на госпитализацию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Во время выездов врачи института осматривают и консультируют детей с тяжелыми патологиями, а при необходимости направляют их на более углубленную диагностику в НИКИ детства», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

По ее словам, состав бригады формируется в зависимости от потребностей населенного пункта. Консультацию врачей можно получить по направлению лечащего врача. Медучреждения заранее составляют списки детей, которым необходимы осмотр и консультация узкопрофильных врачей.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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