В Подмосковье мобильный комплекс НИКИ совершил почти 150 выездов к пациентам
Мобильный комплекс НИКИ в Подмосковье совершил почти 150 выездов к пациентам
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
С начала 2026 года мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершил 141 выезд, специалисты осмотрели более 7,7 тыс. детей — 289 из них направили на госпитализацию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Во время выездов врачи института осматривают и консультируют детей с тяжелыми патологиями, а при необходимости направляют их на более углубленную диагностику в НИКИ детства», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
По ее словам, состав бригады формируется в зависимости от потребностей населенного пункта. Консультацию врачей можно получить по направлению лечащего врача. Медучреждения заранее составляют списки детей, которым необходимы осмотр и консультация узкопрофильных врачей.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
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