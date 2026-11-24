Российская актриса театра, кино и телевидения Надежда Серая скончалась 22 ноября 2026 года в возрасте 83 лет. О кончине артистки сообщили ее родные, передает РИА Новости. Причиной смерти стала сердечная недостаточность — актриса ушла из жизни в больнице после продолжительной болезни.

Надежда Дмитриевна родилась 6 сентября 1943 года. В 1966 году она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

После учебы работала в Смоленском, Липецком и Волгоградском драматических театрах, а в середине 1970-х годов вошла в труппу Московского театра драмы и комедии на Таганке. Среди ее театральных работ — роли Жанны д’Арк в спектакле «Жаворонок» и Лизы Бричкиной в постановке «А зори здесь тихие».

В кино Серая дебютировала в 1965 году в картине «Рабочий поселок». За свою карьеру она снялась примерно в 70 фильмах и сериалах, чаще всего исполняя небольшие характерные роли — бабушек, соседок, санитарок.

Широкую известность ей принесли работы в сериалах «Глухарь» и «Ищейка», а также участие в проектах «Мосгаз. Дело № 8: Западня», «Пятницкий», «Москва. Три вокзала» и «Актрисы».

Актриса была вдовой народного артиста РСФСР Юрия Богатырева. Они поженились в 1976 году, брак продлился около трех лет — Богатырев умер в 1989 году.

После его смерти Надежда Дмитриевна отказалась от наследства в пользу матери актера. У нее осталась дочь от первого брака.

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