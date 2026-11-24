Жителям Московской области в электронном виде стала доступна услуга Московского областного бюро технической инвентаризации (БТИ), в режиме онлайн можно оформить акт обследования объекта недвижимости. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

При оцифровке услугу ускорили, получить ее теперь можно за 10 рабочих дней вместо 15. Такой документ может понадобиться, например, если в перспективе вы планируете продавать участок, на котором когда-то стоял дом.

Услуга «Акт обследования объекта недвижимости» доступна на региональном портале для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В карточке услуги нужно внести информацию о помещении: данные о кадастровом учете, кадастровый номер, адрес объекта, степень сохранности, а также пожелания, нужен ли результат на бумажном носителе. Кроме того, к услуге подключен умный сервис, который сам рассчитывает итоговую стоимость работы специалистов БТИ.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.