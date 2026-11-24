Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, вводящий административные штрафы до ₽ 300 тыс. за использование изображений культовых зданий без религиозных символов, об этом сообщает издание со ссылкой на ТАСС . Инициативу внесла группа депутатов во главе с вице-спикером нижней палаты Анной Кузнецовой , предложив дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Документ устанавливает следующую шкалу наказаний за подобные нарушения:

для граждан — штраф от 5 тыс. до 30 тыс. ₽ либо обязательные работы на срок до 120 часов ;

для должностных лиц — штраф от 50 тыс. до 100 тыс. ₽ ;

для юридических лиц — штраф от 100 тыс. до 300 тыс. ₽.

Кроме того, законопроект закрепляет срок давности привлечения к ответственности: наказать нарушителя можно будет в течение одного года со дня совершения правонарушения.

Предыстория запрета и аргументы авторов

В пояснительной записке упоминается, что еще в июле 2025 года в России вступил в силу закон, запрещающий публикацию и использование изображений культовых зданий без религиозной символики, в том числе в СМИ и рекламе. Однако, по оценке разработчиков поправок, несмотря на действующий запрет, практика воспроизведения религиозных объектов без крестов и иных символов продолжается.

Авторы инициативы полагают, что введение конкретных финансовых санкций в КоАП позволит усилить гарантии защиты чувств верующих.