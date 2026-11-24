Дачный дом можно превратить в полноценное жилье, и это открывает доступ к прописке, налоговому вычету и льготному тарифу на электричество. Раньше оформление тормозила бумажная работа: владелец сам искал подрядчика для техзаключения и разносил документы по инстанциям. Теперь схема иная — заявка уходит через портал, обследование берет на себя областное БТИ, а результат приходит в личный кабинет. Кому это доступно и что важно учесть, разбиралось издание REGIONS.

Сервис «Признание садового дома жилым» на подмосковном портале действует больше шести лет. В октябре 2026 года из процедуры убрали самое трудоемкое звено: техзаключение теперь готовит областное Бюро технической инвентаризации, а заявителю достаточно заполнить онлайн-форму. О запуске обновленного этапа власти сообщили 9 ноября.

«Ранее жителю нужно было самостоятельно искать организации, которые проведут обследование, а затем сканировать и прикреплять документ в личном кабинете. Теперь подать заявку можно онлайн в рамках новой услуги по оформлению технических заключений. Работу выполнят специалисты БТИ, а заключение будет доступно в профиле пользователя», — пояснили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Круг заявителей широк — граждане, юрлица и ИП. Перед оформлением полезно сверить кадастровые номера дома и участка с выпиской из ЕГРН, иначе форма разойдется с реестром.

Шансы есть не у каждой постройки. Дом должен быть капитальным — с фундаментом и окнами, отвечать строительным, санитарным и противопожарным нормам. Внутри нужны электричество, вода, канализация, отопление и вентиляция; эти критерии закреплены постановлением Правительства РФ № 47.

Второй фильтр — земля. Надел должен иметь вид разрешенного использования «ведение садоводства» или «садовый земельный участок». Огородный участок для жилого дома не подходит. Откажут и в случае, если территория входит в зону затопления или подтопления.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Илья Попов ]

Сама процедура состоит из пяти этапов:

Первый — подача заявки: в форме указывают параметры дома, калькулятор тут же рассчитывает цену обследования, а смена статуса на региональном портале бесплатна.

Второй — приезд инженера: специалисты БТИ сверяют расположение дома по картам, затем осматривают стены, крышу и коммуникации, поэтому нужен доступ к дому и системам.

Третий — заключение: его присылают в личный кабинет в течение 20 рабочих дней, и оно подтверждает безопасность и пригодность дома для жизни круглый год.

Четвертый — заявление о смене статуса в разделе «Жилье»; если владельцев несколько, потребуется нотариальное согласие.

Пятый — решение: муниципалитет изучает обращение 13 рабочих дней и при одобрении сам направляет данные в Росреестр, где статус обновляют в ЕГРН.

Что дает новый статус? Прописку, вычет, льготный тариф, участие в социальной газификации и более высокую цену при продаже — жилье покупают охотнее. Обратная сторона — рост кадастровой стоимости, а значит, и налога на имущество. Если дача нужна лишь в сезон, выгоднее обратный путь: вернуть садовый статус, снизить налог и сохранить льготу на основной дом, которая распространяется только на один объект каждого вида.

Цена техзаключения зависит от характеристик дома и рассчитывается калькулятором на портале заранее. Для сравнения: частные исполнители в Подмосковье просят от ₽10 тыс. до ₽45 тыс.

Интерес к услуге растет. По данным Министерства имущественных отношений Московской области, за десять месяцев 2026 года статус сменили 1436 собственников, в октябре — 162. Чаще всего это делали в Можайском (89), Волоколамском (84) и Чеховском (80) округах.

Что дальше? Сейчас Подмосковье предлагает самый удобный маршрут: все проходит онлайн, без визитов в офисы, а заявление можно подать и на федеральных «Госуслугах». Главная новация региона — в цепочку встроен самый дорогой и хлопотный этап.

Но порядок может измениться: Минстрой РФ подготовил проект постановления, по которому муниципалитет сам запросит данные в Росреестре, а срок рассмотрения сократится с 45 календарных дней до семи рабочих. Изменения планируют с марта 2027 года — тогда обязательное техзаключение, возможно, отменят, а пригодность дома будут подтверждать документы о подключении к сетям.

Ранее сообщалось, что Подмосковье вошло в топ-3 регионов для загородного отдыха в ноябре.