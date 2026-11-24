Конфликт Умара и Усмана Нурмагомедовых с Мерабом Двалишвили в Абу-Даби: реакция Алджамейна Стерлинга
Экс-чемпион UFC Стерлинг: Нурмагомедовы должны были остаться в тюрьме
Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг прокомментировал конфликт в Абу-Даби (ОАЭ) с участием российских бойцов Умара и Усмана Нурмагомедовых, об этом сообщает издание со ссылкой на ESPN. В интервью телеканалу он осудил поведение соперников и заявил, что не может проявить к ним уважение за удар со спины после формального примирения.
Стерлинг выразил убеждение, что участники инцидента должны были оставаться в тюрьме, подчеркнув, что бойцы постоянно уходят от ответственности и не могут стоять выше закона.
Детали инцидента в Абу-Даби и судебное решение
Конфликт произошел 11 ноября в одном из отелей Абу-Даби: грузинский боец Мераб Двалишвили обвинил Усмана и Умара Нурмагомедовых, а также их окружение в нападении, после чего полиция задержала россиян.
Дальнейшее развитие дела включало следующие этапы:
- суд приговорил шестерых участников потасовки к шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 300 тысяч дирхамов;
- позднее поступила информация о том, что суд освободил всех участников драки, задержанных после инцидента в отеле;
- после выхода из-под стражи Усман Нурмагомедов опубликовал свою первую фотографию на свободе.