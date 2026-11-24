Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг прокомментировал конфликт в Абу-Даби (ОАЭ) с участием российских бойцов Умара и Усмана Нурмагомедовых , об этом сообщает издание со ссылкой на ESPN . В интервью телеканалу он осудил поведение соперников и заявил, что не может проявить к ним уважение за удар со спины после формального примирения.

Стерлинг выразил убеждение, что участники инцидента должны были оставаться в тюрьме, подчеркнув, что бойцы постоянно уходят от ответственности и не могут стоять выше закона.

Детали инцидента в Абу-Даби и судебное решение

Конфликт произошел 11 ноября в одном из отелей Абу-Даби: грузинский боец Мераб Двалишвили обвинил Усмана и Умара Нурмагомедовых, а также их окружение в нападении, после чего полиция задержала россиян.

Дальнейшее развитие дела включало следующие этапы: