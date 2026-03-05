Жителям Подмосковья рассказали, как правильно утилизировать ненужные игрушки

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили жителям региона, как правильно утилизировать ненужные игрушки.

Мягкие игрушки изготовлены из различных материалов, в том числе из пластика, ткани, наполнителя. Иногда в их составе могут быть даже батарейки. В связи с этим их не стоит относить на контейнерные площадки.

Компоненты игрушек можно использовать повторно, к примеру, для создания поделок. Также их можно принести на площадки проекта «Мегабак».

