Жителям Подмосковья рассказали, как правильно утилизировать старые шины

Фото: [ Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Старые автомобильные шины нельзя оставлять на контейнерных площадках, если на них нет специализированных емкостей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«За складирование покрышек в пунктах накопления ТКО предусмотрена административная ответственность», — напомнил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Старую резину можно принести на специально оборудованные контейнерные площадки или площадки «Мегабак». Кроме того, в регионе функционируют пункты приема заводов по переработке шин. Среди них - «Дмитровский завод РТИ», «Орис Пром» и «Петромакс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.