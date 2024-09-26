Жителям Подмосковья рассказали, как распознать у ребенка пневмонию

В НИКИ детства рассказали жителям, как распознать у ребенка пневмонию. Заболеть ей можно в любое время года, напомнили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Основные признаки пневмонии — повышенная температура, одышка, слабость, снижение аппетита. При этом кашля у пациента может не быть. В связи с этим к врачу следует обратиться даже при шумном или частом дыхании у ребенка.

«Красные флаги» пневмонии — высокая температура на протяжении нескольких дней, которая не снижается даже при приеме специальных препаратов. Ребенок много спит и не играет. При попытке сделать глубокий вдох он кашляет.

При подобных симптомах нужно как можно скорее обратиться к врачу — пневмония крайне опасна, в особенности для детей в возрасте до пяти лет.

Лечить пневмонию следует только по назначению врача и не пренебрегать рекомендациями специалиста, даже если состояние ребенка улучшилось. Важно давать ребенку много жидкости, регулярно проветривать комнату.

Для профилактики пневмонии рекомендуется пройти вакцинацию. Также важны здоровый образ жизни, укрепление иммунитета, соблюдение правил гигиены и режима дня.