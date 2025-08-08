Жителям Подмосковья рассказали, как узнать своего участкового

Жители Подмосковья могут узнать информацию о своем участковом, который отвечает за их дом, на официальном сайте МВД России. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

«С помощью сервиса можно узнать, где находятся ближайшие участковые пункты полиции, а также контакты, график работы и ФИО участкового уполномоченного полиции», — отметил начальник Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Обратиться к участковому можно в случае административных правонарушений, например, если кто-то распивает алкоголь в подъезде, во дворе или на детской площадке, курит на общем балконе, шумит по ночам и так далее. При этом в случае тяжких преступлений, например грабежа или подготовки теракта, жителям посоветовали вызывать полицейских по номеру 102 или 112.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 42 тыс. преступлений.