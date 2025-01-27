Жителям Подмосковья рассказали, как в регионе поддерживают блокадников

В Подмосковье насчитывается 540 жителей, которые пережили блокаду Ленинграда, они могут претендовать на ряд федеральных и региональных мер поддержки. Об этом сообщает Московская областная Дума.

«В Московской области проживает 540 человек, переживших один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны и награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Для них предусмотрена региональная выплата к 81-й годовщине полного освобождения города. Необходимые средства предусмотрены в бюджете области», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Помимо этого, они могут бесплатно перемещаться на общественном транспорте по Москве и области, получать материальную помощь в честь празднования годовщины снятия блокады Ленинграда и Победы, претендовать на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов и другие меры поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.