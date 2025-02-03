Жителям Подмосковья рассказали, как вести себя при встрече с лосем

В Комитете лесного хозяйства Московской области рассказали, что делать при встрече с лосем в лесу. По словам старшего участкового лесничего Московского учебно-опытного филиала ГАУ МО «Мособллес» Николая Козлова, в первую очередь, нужно сохранять спокойствие.

«Не пугайтесь, встретив в лесу лося. В большинстве случаев, заметив вас, он будет просто стоять и смотреть, а потом, поняв, что вы не собираетесь на него нападать, уйдет сам», - рассказал специалист.

Также не надо пытаться напугать лося, замахиваясь на него или крича. Кроме того, не стоит приближаться к животному в надежде погладить или покормить его.

«Необходимо помнить, что лось — животное дикое, и взмах головой, даже случайный, может нанести серьезные увечья», – добавил Козлов.

Лось — это самый крупный представитель семейства оленевых. Высота самцов может достигать 2,3 м в холке.