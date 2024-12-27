Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать живую елку

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области дали жителям региона советы по выбору живой елки на Новый год. Приобрести подходящее дерево можно на елочном базаре. Все они нанесены на карту .

При выборе следует обратить внимание на иголки — они должны быть зелеными и гибкими. Еще один признак свежести — насыщенный хвойный аромат.

При покупке рекомендуется попросить продавца обновить срез и упаковать дерево в защитную сетку.

Дома елку лучше установить подальше от батарей и обогревателей. Также следует использовать емкость с водой, чтобы дерево не засохло. Если растворить в воде таблетку аспирина, это защитит дерево от бактерий. А если добавить щепотку соли и ложку сахара, это обеспечит ему дополнительное питание.