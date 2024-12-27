Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать живую елку
Фото: [пресс-служба администрации Ленинского г. о.]
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области дали жителям региона советы по выбору живой елки на Новый год. Приобрести подходящее дерево можно на елочном базаре. Все они нанесены на карту.
При выборе следует обратить внимание на иголки — они должны быть зелеными и гибкими. Еще один признак свежести — насыщенный хвойный аромат.
При покупке рекомендуется попросить продавца обновить срез и упаковать дерево в защитную сетку.
Дома елку лучше установить подальше от батарей и обогревателей. Также следует использовать емкость с водой, чтобы дерево не засохло. Если растворить в воде таблетку аспирина, это защитит дерево от бактерий. А если добавить щепотку соли и ложку сахара, это обеспечит ему дополнительное питание.