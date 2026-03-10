Жителям Подмосковья рассказали, как защитить мессенджер MAX от взлома

Специалисты Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области подготовили рекомендации для пользователей мессенджера MAX. В ведомстве объяснили, как действовать при попытке взлома аккаунта и как усилить его защиту.

Если пользователь заметил подозрительную активность, необходимо немедленно зайти в раздел «Профиль», затем в «Устройства» и завершить все активные сессии, кроме текущей. В случае если доступ к аккаунту уже утерян, следует авторизоваться заново по номеру телефона и коду из СМС, после чего также закрыть все посторонние сессии.

Для профилактики взлома в ведомстве рекомендуют включить «Безопасный режим» в разделе «Безопасность». Эта функция ограничивает звонки и сообщения от незнакомцев, а также скрывает аккаунт при поиске по номеру телефона. Дополнительной мерой защиты станет установка отдельного пароля для входа в приложение, который потребуется при каждом запуске мессенджера.

Также рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать данные аккаунта третьим лицам и никому не сообщать коды из СМС. Важно периодически менять пароль и завершать неиспользуемые сессии на старых устройствах.

