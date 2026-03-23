Жителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила пять баллов
Утром в понедельник, 23 марта, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1,7% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, а также не совершать резких маневров.
