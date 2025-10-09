Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 9 октября, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Волоколамском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах – I класс, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском, а также в лесничестве «Русский лес» – III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу, 10 октября, на большей части территории области спрогнозировали II класс пожарной опасности, в субботу, 11 октября, – I класс. Температура воздуха днем в этот период составит +7-14 градусов, ночью – +7-10. Синоптики обещают сплошную облачность без прояснений, дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

