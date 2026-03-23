Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В понедельник, 23 марта, в Подмосковье установится I класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Такой прогноз сохранится во вторник и в среду, 24 и 25 марта. Температура воздуха в этот период составит +11...+16 градусов, ночью - -1...+4. Синоптики обещают практически безоблачную погоду, без осадков.
Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».
