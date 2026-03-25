Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 25 марта, в Подмосковье ожидается I класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится до конца рабочей недели. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит +12…+15 градусов, ночью — +1…+6. Синоптики обещают практически безоблачную погоду, без осадков.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.