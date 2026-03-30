Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 30 марта, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском лесничестве — III класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Аналогичный прогноз сохранится во вторник и в среду, 31 марта и 1 апреля. Температура воздуха днем в этот период составит +14…+19 градусов, ночью — +1…+7. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

