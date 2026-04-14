Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 14 апреля, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах – II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду и четверг, 15 и 16 апреля, II класс спрогнозировали в Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах. Температура воздуха днем в этот период составит +10...+17 градусов, ночью - +2...+6.Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

