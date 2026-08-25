В Можайске в рамках губернаторской программы подключили к газу еще две деревни

В Можайском округе в рамках губернаторской программы подключили к газу еще две деревни — Гриднево и Александровку. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Работы провели специалисты АО «Мособлгаз». На территории населенных пунктов построили газораспределительные сети общей протяженностью более 3,4 км: более 1,6 км — в Гриднево и почти 1,8 км — в Александровке.

В Гриднево к газу можно будет подключить 60 домов. При этом официально в деревне пока зарегистрированы 37 человек. В Александровке газопровод обеспечит подачу топлива более чем для 60 домов.

«С начала 2026 года новые газораспределительные сети по губернаторской программе построены уже в 44 населенных пунктах Подмосковья. Обеспечение населения экономичным и экологичным ресурсом — необходимое условие для достойного качества жизни и социально-экономического роста всего региона», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 60% многоквартирных домов Подмосковья получили паспорта готовности к отопительному сезону.