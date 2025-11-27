Жителям Подмосковья рассказали о производстве этикеток для мороженого из ГУМа
Фото: [t.me/adm_himki]
Жителям Подмосковья рассказали о производстве этикеток для знаменитого мороженого из ГУМа. Этим занимается типография в Химках, сообщили в администрации городского округа.
Подмосковье остается лидером в стране по объему производства мороженого, отметили до этого в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Типография в Химках работает уже более 20 лет. В числе ее клиентов — более 150 известных на всю страну брендов. С 2006 года компания определила своим направлением печать самоклеящихся этикеток и остается одним из лидеров в этой сфере.
Как рассказали сотрудники предприятия, при производстве этикеток самым важным этапом является предварительная подготовка макетов. В работе используются технологии цифровой и флексографической печати.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил компанию «Чистая линия» за мороженое для школьников.