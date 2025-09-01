Губернатор Подмосковья поблагодарил «Чистую линию» за мороженое для школьников
Андрей Воробьев: 1 сентября младшеклассникам Подмосковья раздали мороженое
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях выразил благодарность компании «Чистая линия» за мороженое, которым 1 сентября угостили младшеклассников региона.
«Мороженое 1 сентября для младших классов — уже пять лет наша подмосковная традиция! Спасибо производителям — компании «Чистая линия» из Долгопрудного, что радуете детей вместе с нами», — написал губернатор.
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Ранее сообщалось, что глава региона посетил торжественную линейку в гимназии им. Примакова и поздравил педагогов и детей с новым учебным годом.