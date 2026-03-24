Жителям Подмосковья рассказали о самой популярной госуслуге на регпортале

На прошлой неделе услуга «Выписка из домовой книги» стала самой востребованной госуслугой на региональном портале, ее оформили более 19,4 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В тройку лидеров также вошли услуга по выдаче и замене социальных карт жителя региона (более 9,2 тыс. заявок) и «Запись в кружки и секции» (свыше 6,4 тыс. заявлений). В рейтинге также оказались присвоение адреса (более 4,7 тыс. заявлений) и «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (порядка 3,5 тыс. заявлений). В общей сложности на портале представлены более 420 услуг для жителей и бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.