Жителям Подмосковья рассказали о возможности подтверждения возраста в магазинах с помощью MAX

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали жителям региона о возможности подтверждения возраста в магазинах с помощью цифрового ID в национальном мессенджере MAX.

«QR-код в профиле приложения является аналогом паспорта для совершеннолетних граждан», – говорится в сообщении министерства.

Чтобы подтвердить возраст или социальный статус, нужно просто отсканировать товар в магазине, выбрать опцию «Подтвердить через MAX» и показать кассиру QR-код.

Также через сервис «Госкан» в приложении «Госуслуги» можно проверить подлинность товаров, подлежащих маркировке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании нейросетей в разных сферах жизни в регионе.