Губернатор Воробьев рассказал, как Подмосковье внедряет ИИ

В Подмосковье с каждым годом возрастает количество проектов с использованием искусственного интеллекта (ИИ), в результате чего нейросеть берет на себя всю рутинную работу. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на 10-й Международной конференции по искусственному интеллекту «AI Journey 2025».

«У нас к концу года будет 53 проекта с использованием искусственного интеллекта. Начинали мы с 20, преимущественно это были роботы, особенно в пандемию. Робот Светлана, первый наш робот, использовался в медицине», – сказал губернатор.

По его словам, теперь ИИ внедряют во всех сферах. Так, например, камеры видеонаблюдения анализируют обстановку на парковках и контейнерных площадках, показывают, где нужно убрать снег. Кроме того, умные датчики устанавливают на котельных.

Внедрение ИИ позволило сократить затраты — порядка 2 млрд рублей, а также освободить около 2 тыс. сотрудников от рутины. Воробьев добавил, что одним из последних реализованных ИИ-проектов стал «Умный ФОК».

