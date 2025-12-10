Жителям Подмосковья рассказали об интерактивной карте елочных базаров

В Подмосковье на базе портала «МОй АПК» разработали интерактивную карту, которая позволит найти новогоднюю елку. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ознакомиться с картой можно по ссылке. Там представлены более 170 официальных точек продаж елей в Подмосковье, онлайн-карта будет регулярно обновляться, чтобы пользователи могли получить актуальную информацию. Помимо этого, на портале можно найти информацию о доступных в регионе сервисах и услугах для жителей, гостей и производителей сельхозпродукции и не только.

