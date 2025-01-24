Жителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах утром

Загруженность подмосковных дорог утром в пятницу, 24 января, оценивается в три балла, на них зафиксировали более 946 тыс. автомобилей, что на 1,25% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные пробки замечены на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском шоссе. Кроме того, затруднения в движении есть на Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали участников дорожного движения быть аккуратными во время движения, соблюдать скоростной режим, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.