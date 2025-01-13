Жителям Подмосковья разъяснили, как правильно утилизировать новогодние игрушки

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали жителям региона, как следует утилизировать елочные игрушки после новогодних праздников.

Украшения следует подготовить к утилизации. С подарочных упаковок нужно снять пластиковые и фольгированные элементы, из электрических гирлянд вынуть батарейки.

Елочные игрушки из стекла и бумаги, бумажную упаковку и бумажные гирлянды необходимо класть в синий мусорный контейнер. Мишура, фольгированные гирлянды, елочные игрушки из пластика, подарочные упаковки с блестками необходимо отправить в серый контейнер.

Электрические гирлянды утилизируют в специальных пунктах приема. Их список представлен здесь. Помимо этого, украшения можно привезти в пункты проекта «Мегабак».