Жительница Подольска получит премию губернатора «Лучший по профессии»

Замдиректора школы им. Героя РФ летчика-испытателя Н. Д. Куимова Подольска Елена Вышиваная вошла в число лауреатов премии губернатора Московской области «Лучший по профессии в сфере образования».

Так, педагог с успехом прошла все отборочные этапы конкурса и была признана лауреатом в номинациях «Лучший руководитель дошкольной образовательной организации» и «Лучшая практика по созданию развивающей среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды почетным гражданам региона.