Жительница Талдома стала жертвой мошенничества на 2 миллиона рублей

В Прокуратуре Московской области предупредили жителей региона о новой схеме мошенничества в сфере здравоохранения. Ее жертвой стала жительница Талдома в возрасте 68 лет.

Так, женщине позвонила якобы сотрудница больницы. Она сообщила, что необходимо пройти обследование, а для записи на прием требуется номер СНИЛС. Также она предложила помочь с установкой приложения Минздрава.

После этого потерпевшей позвонил якобы сотрудник указанного министерства. По его инструкции жительница через уже установленное приложение своего банка скачала новое. А затем — еще одно. Внезапно во время загрузки второго приложения дисплей телефона погас и начали поступить сообщения о списании денежных средств потерпевшей. Женщине поступил третий звонок — на этот раз от лжесотрудника правоохранительных органов. Он заявил, что жительница переводит деньги террористам.

Опасаясь, что стала жертвой мошенников, потерпевшая поехала в банк. Там выяснилось, что с ее вклада неизвестным лицам было переведено около двух миллионов рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.