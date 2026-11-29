Длительное половое воздержание у мужчин не способствует увеличению вероятности зачатия ребенка. Об этом заявил уролог Евгений Ткаченко , передает «Лента.ру» .

Специалист пояснил, что при продолжительном отсутствии секса объем эякулята и общее количество сперматозоидов действительно могут увеличиться, однако их подвижность при этом способна снизиться. По его словам, такое изменение показателей означает, что качество спермы не улучшается, а шансы на успешное зачатие после воздержания не возрастают.

Рекомендации врача для мужчин, планирующих отцовство

В связи с этим Евгений Ткаченко рекомендовал мужчинам, которые планируют стать отцами, не накапливать воздержание и не откладывать интимную близость.

По оценке врача, оптимальным подходом при планировании беременности является регулярный незащищенный секс с периодичностью каждые два-три дня.