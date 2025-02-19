Жительницу Казани задержали в Химках за мошенничество в отношении пенсионерки

В Химках задержали жительницу Казани за мошенничество в отношении пенсионерки на 560 тыс. руб. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Местной жительнице в возрасте 73 лет позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Аферист убедил женщину в том, что мошенники пытаются похитить ее деньги, и чтобы спасти накопления, пенсионерке нужно обналичить их и передать курьеру.

Женщина выполнила все требования злоумышленников, а потом поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

По подозрению в совершении преступления задержали уроженку Казани. Женщина во всем созналась. На нее завели уголовное дело. Сейчас злоумышленница под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.