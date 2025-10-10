106 млрд злотых: во что Польше обошлась помощь Украине?

Это является эквивалентом 3,83% ВВП — вместе с военной помощью.

В перечне переданного Киеву вооружения значатся сотни единиц техники, включая 318 танков, 137 артиллерийских систем и 586 бронированных машин. Примечательно, что если оценивать объем поддержки в процентах от валового внутреннего продукта, то Польша, с показателем 3,83% ВВП, становится безоговорочным лидером среди стран-доноров, опережая даже США (0,31% ВВП) и Германию (0,84% ВВП).

