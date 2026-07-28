В России хотят запретить увольнять женщин с детьми до 8 лет

Депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Ярослав Нилов предложили увеличить с трех до восьми лет возраст ребенка, до достижения которого женщина защищена от увольнения по инициативе работодателя. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ, сообщает ТАСС .

Поправки планируется внести в статью 261 ТК РФ. На сегодняшний день запрет на увольнение по инициативе работодателя распространяется на женщин, имеющих детей младше трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида до 18 лет либо несовершеннолетнего до 16 лет, а также на лиц, замещающих мать в воспитании таких детей. Аналогичные преференции установлены для единственного кормильца в семье, где воспитывается ребенок-инвалид до 18 лет или ребенок до трех лет, а также для родителей в многодетных семьях с тремя и более детьми, не достигшими 14 лет.

Новая редакция закона предусматривает увеличение возрастного порога с трех до восьми лет для женщин с детьми и для единственных кормильцев в многодетных семьях. Также предлагается поднять с 14 до 16 лет планку для всех детей в многодетной семье, на которых распространяется данная гарантия. Дополнительно уточняется условие: защита предоставляется только тем женщинам, которые не просто имеют ребенка, а непосредственно занимаются его воспитанием.

Авторы инициативы указывают в пояснительной записке, что текущая норма фактически работает ограниченно, поскольку период до трех лет чаще всего приходится на декретный отпуск. По их мнению, настоящие трудности у семьи возникают позже — в дошкольный период и на этапе начала школьного обучения, когда внимание родителей особенно востребовано. Нилов в комментарии изданию заметил, что существующие возрастные рамки порой не соответствуют реальным запросам семей.

«А эта потребность связана с тем, чтобы в тот момент, когда у ребенка активно формируется иммунитет к болезням и происходит адаптация к большим детским коллективам, у мам была поддержка государства, правовой "иммунитет" к потенциальной дискриминации на работе и минимальный риск ее потери», – подчеркнул он.

Гусев, в свою очередь, обратил внимание, что сложный этап для семьи не завершается с исполнением ребенку трех лет, а только переходит в новую фазу — детский сад, частые болезни, адаптация к коллективу, подготовка к школе и младшие классы.

«Именно в это время ребенку особенно нужна вовлеченность родителей, а у работодателя, к сожалению, может возникать соблазн воспринимать такую маму как "неудобного" сотрудника. Мы предлагаем закрыть эту зону риска и дать женщинам с детьми до 8 лет более надежную трудовую защиту», – заявил депутат.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Рыбальченко предложил ввести маткапитал для многодетных в 1 млн рублей.