AFP: в Иерусалиме прогремел взрыв

В израильской столице раздался взрыв, сообщают журналисты информационного агентства AFP . О громких звуках, раздающихся на территории города также сообщило местное издание Times of Israel . Сообщается, что в Иерусалиме звучит сигнал тревоги после того, как Иран начал свою воздушную атаку по государству.

В материале информагентства уточняется, что воздушная тревога была объявлена в южной и северной частях израильского государства, а также над территорией Мертвого моря.

Американский телевизионный канал CNN сообщил, что в воздушном пространстве израильской столицы работают ПВО, которые перехватили несколько БПЛА из Тегерана. Корреспондент канала Ник Робертсон сообщал о множественных взрывах, напоминавших перехват, и отмечал отсутствие звуков от ударов.

Накануне сообщалось о запуске первой волны баллистических ракет Ираном.