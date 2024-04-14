IRNA: Иран выпустил первую волну баллистических ракет по целям в Израиле

Тегеран произвел запуск первой партии баллистических ракет со своей территории по целям, расположенным в глубине израильской территории. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства IRNA со ссылкой на осведомленные источники.

В материале сообщается, что источник агентства заявил о запуске Ираном первой партии баллистических ракет с территории государства. Уточняется, что цели, на которые нацелены ракеты, находятся в глубине территорий, которые оккупировал Израиль.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Иране подтвердили факт запуска беспилотников-камикадзе по израильскому государству.

Армия обороны Израиля, в свою очередь, подтверждала достоверность данных сообщений. Представители ЦАХАЛ сообщали о том, что отечественные ПВО-системы и ВС были приведены государством в режим повышенной боевой готовности.