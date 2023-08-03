Африка призвала разблокировать российские удобрения в портах ЕС

Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья призвал как можно скорее разблокировать российские удобрения, которые сейчас находятся в портах стран Европейского союза. Он заявил на брифинге 3 августа, что продукция должна в ближайшее время попасть на рынки, в том числе и африканские.

Магвенья также заявил, что вопрос с разблокировкой российской продукции поднимался на экономическом форуме «Россия-Африка», который проходил в Санкт-Петербурге. Его слова приводят РИА Новости.

«Государства Африки, включая ЮАР, добиваются быстрейшего решения всех вопросов с тем, чтобы заблокированные в портах Европы более 200 тысяч тонн российских удобрений поступили на мировой рынок, в том числе и в Африку», – сказал Магвенья.

По словам президента России Владимира Путина, только две небольшие партии из 262 тысяч тонн заблокированных в Европе российских удобрений отправились в такие африканские страны как Малави и Кения.

В октябре Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Европейский союз заблокировал 80% удобрений, которые РФ готова была передать нуждающимся странам, в том числе на безвозмездной основе. В ведомстве отметили, что удобрения остаются заблокированными на складах Латвии, Эстонии, Нидерландов и Бельгии. Руководители этих государств запретили их отправку по линии Всемирной продовольственной программы ООН.

Путин неоднократно заявлял, что Россия готова на безвозмездной основе поставлять в беднейшие страны и зерно, и продовольствие.

РФ 17 июля объявило о приостановке своего участия в зерновой сделке, главной целью которой был беспрепятственный вывоз зерна из украинских портов. Как отмечал Путин, условия России в рамках этого соглашения не выполняются, поэтому участвовать в ней нет смысла.