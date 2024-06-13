Африканист Маслов считает, что Россия предлагает странам черного континента другую модель отношений

По словам африканиста Андрея Маслова, Россия предлагает африканским государствам модель отношений, которой у них не было со странами Старого Света, то есть бывшими метрополиями, именно это предопределяет бурное развитие связей России с Африкой. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что позиции нашей страны полностью совпадают с интересами самой Африки, что определяет их силу на черном континенте. Таким образом, в интересах Москвы становление этих государств сильнее, стабильнее, населеннее.

По мнению эксперта, это вовсе не означает, что Москве необходимо, чтобы африканские страны сменили зависимость от Европы на зависимость от России, напротив, России это вовсе не нужно.