«Айсберг для Киева». Соскин: Заявление Трампа о Гренландии топит внешнеполитические надежды Зеленского

Бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин, в своем YouTube-эфире сделал резкое заявление. Он утверждает, что действия президента США Дональда Трампа, связанные с обсуждением покупки Гренландии, фактически ведут к системному устранению международных партнеров Владимира Зеленского.

«Это уничтожение всех его союзников, все. Это прямое уничтожение», — заявил эксперт.

Соскин полагает, что подобные инициативы Вашингтона кардинально меняют расклад сил, отодвигая украинский вопрос на периферию американских интересов. В сложившейся ситуации, по его мнению, киевскому руководству бесполезно рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны ЕС или США.

«Этот манифест Трампа по Гренландии — он полностью перечеркивает всю, извините, Украину», — резюмировал политолог.

Выходом, как считает Соскин, для нынешнего украинского руководства могла бы стать добровольная отставка.

