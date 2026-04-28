Май в Анталье против Сочи: турэксперт рассказала, почему на праздники выгоднее поехать в Турцию

При выборе, куда потратить майские праздники — на черноморское побережье или на турецкое, эксперт по туризму Люсинэ Кодякова из «Центра туризма и отдыха» предлагает взглянуть на цифры и погоду. И вывод может оказаться неочевидным. Об этом сообщает NEWS.ru.

По ее словам, на первый взгляд Турция кажется дороже. Например, тур на двоих в отель 4* с системой «все включено» на 10 ночей стартует от 117 тыс. рублей. В Сочи аналогичная «четверка» на те же даты — уже от 137 тыс. Но в турецком пакете перелет уже включен, а в сочинском его чаще всего добавляют сверху. Когда прибавляете билеты, разница сокращается, а то и вовсе исчезает. В среднем бюджетная поездка в Турцию на майские праздники для двоих укладывается в 100–105 тыс. рублей.

Эксперт добавила, что главный козырь Турции в мае — это гарантированное море. В Сочи в это время воздух уже +20, но вода еще ледяная: купаться решатся только моржи. В Анталье ситуация совсем иная: воздух прогревается до +25–28 градусов, а к концу мая вода достигает комфортных +22–24. Правда, если поедете в начале месяца, купание все еще будет бодрящим, но это уже на любителя.

По ее мнению, есть еще один скрытый фактор — логистика. Сочинский аэропорт в мае традиционно работает с перебоями: задержки, переносы, а иногда и внезапные закрытия. С турецкими аэропортами таких сюрпризов обычно меньше. В общем, если вам принципиально важно лечь на пляж и залезть в теплую воду без риска простуды, плюс вы хотите получить понятный по цене пакет с перелетом, — Турция в этом году выглядит увереннее. А Сочи стоит оставить на бархатный сезон, когда море уже прогреется, а цены станут гуманнее.

