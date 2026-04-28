«Хлопья размером с монету». В Москве усилился снегопад

Снегопад, который днем в столице ослабел, к вечеру понедельника снова усилился.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, порывистый ветер поднимает в воздухе крупные снежные хлопья. На крышах зданий и газонах формируется снежное покрывало, а на проезжей части и тротуарах появляются лужи.

Интенсивные осадки в виде снега фиксируются, в частности, на севере Москвы и в Новомосковском административном округе.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье ураган и аномальный снегопад повалили почти 1200 деревьев.