Политолог заявил, что интересы Юга и Севера Европы несовместимы, что грозит расколом ЕС

Евросоюз, похоже, заглядывает в не очень радужное будущее. Политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru предупреждает : блок рискует не просто столкнуться с трудностями, а дойти до реального раскола. Причем выход из этой конструкции для отдельных стран будет практически невозможен — слишком дорогая цена.

Эксперт напоминает о саммите 2015 года, где, по его оценке, де-факто подписали договор, превративший ЕС в младшего партнера НАТО. Официально тогда говорили о сотрудничестве, но на практике заложили механизм, который лишил Европейский союз самостоятельности. Теперь эти две структуры срослись намертво. И если какое-то государство захочет выйти из ЕС, ему автоматически придется покинуть и Североатлантический альянс. А на такой шаг, уверен Перенджиев, в обозримом будущем никто не решится — слишком велики ставки в безопасности.

По его словам, скорее всего, ЕС не рухнет в один день, а начнет раздирать внутренняя борьба. Политолог рисует сценарий, при котором Союз фактически расслоится на несколько частей — условно Восточную, Южную, Западную и Северную. Причина — в разнице интересов. То, что нужно балканским странам, Испании и Португалии, совсем не совпадает с тем, чего хотят Швеция, Финляндия, Норвегия и Исландия. А когда накладки накапливаются, они чреваты не просто бюрократическими спорами, а возобновлением старых исторических обид и даже территориальных претензий.

Политолог резюмировал, что Евросоюз вряд ли исчезнет с карты завтра, но его внутренняя гармония — под большим вопросом. Чем дальше, тем глубже и очевиднее становится раскол между странами с разными векторами. И если Брюссель не найдет способа удерживать всех за одним столом, Европа может вернуться к временам, когда региональные блоки диктовали свои правила, а общие интересы были скорее исключением, чем нормой.

Ранее сообщалось, что из-за Трампа Европа решила копить на собственную армию.