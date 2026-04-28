Предложение падает, цена растет: автоэксперт объяснил, почему такси дорожает

Поездки на такси в России продолжают дорожать, и останавливаться этот процесс, похоже, не собирается. В интервью радио Sputnik основатель таксопарка Станислав Еговцев объяснил : причина не в жадности перевозчиков, а в фундаментальных изменениях экономики самой модели такси.

По его словам, раньше все было просто: машина в лизинге, водитель платит аренду, у парка остается предсказуемая маржа. Сегодня эта логика развалилась. Первый гвоздь — закон о локализации, который серьезно ограничил перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси. Старые машины постепенно выбывают, а новые купить сложно: выбор невелик, цены кусаются.

Эксперт добавил, что второй фактор парадоксальный. Государство снижает ключевую ставку, чтобы удешевить деньги и кредиты. Казалось бы, лизинг должен становиться доступнее. Но на практике дешевые деньги разогревают экономику и инфляцию, плюс растет утилизационный сбор. В итоге автомобили дорожают быстрее, чем дешевеют кредиты, и ежемесячный платеж по лизингу не уменьшается, а часто даже увеличивается. Третий момент, о котором раньше никто не думал, — операционные расходы и инфраструктура. Обслуживание, запчасти, ремонт — все подорвалось в цене. Машины стали чаще простаивать, дохода нет, а траты никуда не делись. Добавьте сюда проблемы со связью: часть водителей не может нормально взаимодействовать с диспетчерскими парками, потому что не все умеют или хотят возиться с VPN.

В такой ситуации у бизнеса, по мнению Еговцева, остается ровно три выхода. Первый — работать в ноль или в минус, но это путь в никуда. Второй — сокращать парк, что уже вовсю происходит. Третья и неизбежная опция — повышать цены. Машин на линии объективно становится меньше, а пользователи этого пока не всегда замечают, но внутри рынка тенденция очевидна. И здесь включается жестокая логика: предложение падает — цена растет. Так что готовьтесь платить больше, и это надолго.

