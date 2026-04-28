Клещи, ямы на дорогах и шашлыки: эксперт дал советы на майские праздники-2026

Майские праздники в 2026 году выгодно «разбиты» на два мини-отпуска: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Многие россияне уже строят планы, но, как напоминает в беседе с радио Sputnik директор проектов СберСтрахования Никита Тырин, к этим выходным лучше подготовиться заранее — особенно если вы собрались куда-то дальше собственной кухни.

По его словам, первое, о чем стоит подумать авиапутешественникам, — это стыковки и задержки. Важно закладывать между рейсами минимум два-три часа запасного времени. Да, придется побродить по аэропорту, зато при опоздании первого рейса вы успеете на второй без нервотрепки. И обязательно сохраняйте посадочные талоны и чеки на любые дополнительные расходы — при сбоях по вине перевозчика это поможет получить положенную компенсацию. Если вы планируете путешествовать на машине, то перед выездом — стандартный, но жизненно важный набор: уровень масла, других жидкостей, состояние тормозов и давление в шинах. Отдельно Тырин напоминает про весенние дороги: ямы и колдобины в этом сезоне особенно коварны. Попытка проскочить на скорости может закончиться погнутыми дисками и убитой подвеской — удовольствие не из дешевых.

Эксперт уточнил, что отдельная боль праздников — дачи и шашлыки. Главная угроза здесь не прожаренное мясо, а открытый огонь. Мангал ставьте не ближе пяти метров от любых построек, а территорию заранее очистите от сухой травы, прошлогодней листвы и прочего горючего мусора. Это не паранойя, а обычная противопожарная логика.

По его мнению, самый массовый сезонный риск — клещи. В мае они активны в лесах, парках и на тех же дачных участках. Идеальная экипировка для вылазки на природу: светлая одежда, которая максимально закрывает тело, брюки обязательно заправлены в носки или обувь, плюс репелленты. Если клещ все-таки впился — не занимайтесь самодеятельностью с маслом и нитками, сразу обращайтесь к врачу, он удалит паразита профессионально и при необходимости отправит его на анализ. В общем, праздники праздниками, а здравый смысл никто не отменял.

Ранее турэксперт рассказала, почему на праздники выгоднее поехать в Турцию.