Председатель ассоциации за права граждан и развитие ADRODEV в Нигере Танкама Эль-Дауда сообщил, что страна ожидает от России полноценной поддержки. В интервью РИА Новости он заявил, что РФ не может предать африканскую страну.

Эль-Дауда заявил, что поддерживает военный переворот в государстве. Днем независимиости Нигера он назвал 26 июля. Именно в этот день мятежники свергли президента Мохамеда Базума, которого тесно связывали с Францией.

«От России мы ждем... поддержки в этих новых начинаниях... Россия не может нас предать, но Франция делает это годами, навязывая нам терроризм», – заявил Эль-Дауда.

Активист вспомнил о том, что РФ уже пыталась сотрудничать с Нигером в вопросе добычи урановых ресурсов в период, когда страной руководил Махамаду Иссуфу (2011-2021 годы).

Военный переворот в Нигере был организован бойцами Национальной гвардии. Они заблокировали президента Мохамеда Базума в президентском дворце в Нимаее и вынудили его уйти в отставку. Причиной мятежа могло стать намерение Базума уволить командующего нацгвардией Омара Тчиани.

Переворот в Нигере осудили США, европейский страны и участники Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Последние даже объявили о намерении военной интервенции в Нигер, если мятежники не восстановят в стране порядок и президента в должности.

10 августа мятежники заявили, что Базум будет убит, если на территорию Нигера вторгнутся военные других стран. Сейчас сверженный президент находится под присмотром военных.